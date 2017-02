México no negociará TLCAN si EUA propone aranceles a los autos: Guajardo

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtió que México romperá negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si Estados Unidos propone aranceles a productos mexicanos, dijo este lunes la agencia de noticias Bloomberg.



"En el momento en que digan: 'Vamos a fijar un arancel del 20 por ciento a los autos´, me levanto de la mesa", dijo Guajardo a Bloomberg en una entrevista.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido abandonar el TLCAN, el acuerdo comercial vigente desde 1994, que también incluye a Canadá, si no puede renegociarlo para obtener más beneficios para su país, aumentando el riesgo de un gran choque económico para México.



México, que se prepara para discutir posibles cambios a algunas reglas comerciales bajo el TLCAN, ha expresado su confianza de que Trump no podrá imponer fuertes barreras a las importaciones en el corto plazo.



Las autoridades mexicanas esperan que las conversaciones comiencen en junio, informó Bloomberg.



Trump habló positivamente sobre un impuesto de ajuste fronterizo que está siendo impulsado por republicanos en el Congreso como una forma de alentar las exportaciones, en una entrevista con Reuters la semana pasada.



Trump envió señales contradictorias sobre su posición sobre el impuesto de ajuste fronterizo en entrevistas separadas a los medios el mes pasado, diciendo en una entrevista que era "demasiado complicado" y en otra que todavía estaba sobre la mesa.