Exportaciones mexicanas crecen 11.4% en enero

Ciudad de México.-En el primer mes del año, las exportaciones de México alcanzaron los 27 mil 492 millones de dólares, monto mayor en 11.4 por ciento al registrado en el mismo mes de 2016.



Dicho crecimiento fue impulsado por el incremento del 8.5 por ciento en las exportaciones no petroleras y de 74.4 por ciento en las petroleras.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos presentaron un aumento anual de 7.6 por ciento; en tanto que las canalizadas al resto del mundo registraron un incremento de 12.8 por ciento.



Mientras que las importaciones de mercancías fueron por 30 mil 787 millones de dólares, lo que significó un incremento de 10 por ciento, debido a aumentos de 6.0 por ciento en las no petroleras y de 59.6 por ciento en las petroleras.



Por lo que en enero de 2017 se registró un déficit comercial de tres mil 294 millones de dólares, cifra similar a la reportada en el mismo mes de 2016.