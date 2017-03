Profeco sanciona a 600 tortillerías por prácticas irregulares

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor presentó una denuncia contra algunos tortilleros ante la Comisión Federal de Competencia Económica por presuntas prácticas de manipulación ilegal del precio de este producto básico.



La Cofece dio entrada a esta denuncia preferente contra la Unión Potosina de Industriales de la Masa Tortilla y Similares de San Luis Potosí, y la Unión de la Masa y la Tortilla en San Luis Potosí.



El antecedente es que el pasado 12 de enero, el presidente de dicha agrupación anunció un incremento del precio del kilo de la tortilla de 13.00 a 15.50 pesos, un aumento concertado de 19% en dicha entidad.



Esta denuncia se presentó por prácticas monopólicas absolutas al pretender este grupo de productores ponerse de acuerdo para fijar precios que no corresponden a los equilibrios del mercado y afectan la economía de los consumidores.



En este marco, la Profeco informó también que en lo que va del año, se han verificado 2,300 tortillerías en todo el país, y se impusieron sellos de suspensión de actividad comercial en 600 de ellos, principalmente por no tener precios a la vista, no respetar el precio exhibido y detectar básculas que no venden kilos completos.