México dará certeza para enfrentar choques externos: Meade

Ciudad de México.- El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, aseguró que México está completando el marco de instrumentos para enfrentar los choques externos a través de la Comisión Bancaria con el fin de mandar señales de certeza.



Destacó que México ofrece un gran potencial con Estados Unidos y no solamente por la expectativa de tener un acuerdo sensible si no por la necesidad de permanecer como una economía competitiva y sobre todo una plataforma atractiva.



Meade dijo que México viene cumpliendo en materia de finanzas públicas, déficit, y este año con superávit primario y habrán de continuar con que la finanzas públicas sigan siendo un anclaje positivo.



"Estamos trabajando para reducir el marco de incertidumbre en términos en la relación comercial con Estados Unidos que estamos seguros será una relación que arroje prósperidad para adelante", comentó.



Añadió que la economía mexicana enfrenta vulnerabilidad, retos e incertidumbres pero lo hace con un gobierno comprometido.