EUA e Irán cierran misiones diplomáticas en Turquía

Estambul, Turquía.- La embajada de Estados Unidos en Ankara y sus consulados en Estambul y Adana estarán cerrados para operaciones regulares el martes después de que un individuo se acercó a la sede diplomática y descargó un arma de fuego, dijo la embajada.



La embajada aseguró que el individuo, que abrió fuego a las 3:50 am (0050 GMT), fue detenido por la policía y no se informaron de lesionados en el incidente, que se produjo horas después de que el embajador de Rusia fue asesinado a tiros en las inmediaciones del lugar por un policía fuera de servicio.



La embajada iraní en Ankara, en tanto, anunció que sus consulados en las ciudades turcas de Estambul, Trabzon y Erzurum permanecerán cerrados el martes tras el asesinato del enviado ruso.



"Todos los servicios consulares en los consulados iraníes en Estambul, Trabzon y Erzurum estarán cerrados el martes 20 de diciembre. Instamos a todos los iraníes a evitar la visita a estos lugares", dijo la embajada en un comunicado publicado en su página web.



Rusia e Irán son los principales aliados del presidente sirio Bashar al-Assad y el atacante que mató al enviado ruso gritó "No olviden Alepo" cuando realizó los disparos.



Funcionarios de las embajadas de Francia y Alemania en Ankara dijeron a Reuters que sus operaciones continuaban siendo normales por el momento.