Buscan a hombre tunecino por ataque con camión en Berlín

Berlín, Alemania.- Investigadores alemanes buscaban el miércoles a un hombre tunecino, tras hallar sus documentos en el camión que embistió contra un mercado navideño en Berlín, matando a 12 personas e hiriendo a otras 48, según medios alemanes.



El grupo Estado Islámico se atribuyó el atentado del lunes contra el mercado situado junto a la iglesia Conmemorativa del Káiser Guillermo, en el centro de la capital.



La policía detuvo poco después a un hombre paquistaní al que encontró a un kilómetro (0,6 millas) del mercado, y que coincidía con las descripciones de los testigos del conductor del camión. Sin embargo, las autoridades lideraron al hombre al día siguiente indicando que no tenían pruebas que lo vincularan con el ataque.



Varios medios alemanes informaron el miércoles, sin identificar sus fuentes, que las autoridades buscaban a un hombre tunecino tras encontrar sus documentos de identificación en la cabina del camión.



Los medios lo identificaron como Ahmed o Anis A., aunque indicaron que utilizaba varios nombres.



La policía en Berlín dijo haber recibido 508 avisos de información sobre el ataque para el martes por la noche, pero no había noticias de la fiscalía sobre si había alguna pista concreta. Tampoco señaló si buscaban a más de un sospechoso.



Portavoz de los ministerios tunecinos de Interior y Exteriores dijeron no tener información sobre un posible sospechoso y no pudieron confirmar en un primer momento si las autoridades alemanas habían contactado con el gobierno de Túnez.



La reivindicación del ataque, difundida el martes por la agencia de noticias Amaq del grupo EI, describía al hombre al que se vio huir del camión como "un soldado del Estado Islámico" que "realizó el ataque en respuesta a la llamada a atacar a ciudadanos de la coalición de cruzados".



El máximo fiscal de Alemania, Peter Frank, dijo a la prensa antes de la reivindicación que el ataque recordaba al mortal atropello masivo registrado en julio en Niza, y que parecía seguir instrucciones publicadas por el grupo EI.



"No sabemos con certeza si fueron uno o varios autores", dijo. "No sabemos con certeza si él, o ellos, tenían apoyo".



El alcalde de Berlín, Michael Mueller, dijo el miércoles que era "bueno ver que los berlineses no se ven intimidados".