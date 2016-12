Moscú duda que asesino del embajador actuara solo

Moscú, Rusia.- Moscú no cree que el hombre que mató a su embajador en Turquía actuó por sí solo, dijo el miércoles el portavoz del presidente Vladimir Putin, quien no quiso explicar las razones de la sospecha.



"No quisiéramos apresurarnos con alguna teoría antes de que los investigadores determinen quien estuvo detrás del asesinato de nuestro embajador", dijo el vocero Dmitry Peskov, quien tampoco ofreció pistas de quiénes podrían ser dichas personas.



El embajador Andrei Karlov murió baleado el lunes en la tarde frente a la mirada atónita de personas que presenciaban la inauguración de una exposición fotográfica en Ankara. El asesino, un turco llamado Mevlut Mert Altintas, y quien era policía, murió enfrentándose a las fuerzas de seguridad.



El martes, Rusia envió a Turquía 18 investigadores y funcionarios de la cancillería para que formen parte de la investigación. El mismo avión que los trasladó regresó el cuerpo de Karlov y a su familia.



Ankara no ha hecho pública ninguna teoría. Pero un funcionario del gobierno, que el martes habló a condición de no dar su nombre porque no estaba autorizado a hablar con la prensa, dijo que era improbable que Altintas actuara solo.



La fuente dijo que el asesinato tenía todas las características de ser "completamente profesional, no la acción de un hombre".



El analista independiente de seguridad, el turco Abdullah Agar said Altintas opina que por el comportamiento de Altintas y la forma de cometer el atentado "da la impresión que recibió entrenamiento que iba mucho más allá de entrenamiento policiaco".



Agar dijo que las palabras que gritó en árabe son un pasaje citado frecuentemente por yihadistas.



Después de disparar al embajador, Altintas gritó: "¡No olviden Aleppo, no olviden Siria!", en referencia a la ciudad siria donde los bombardeos rusos han contribuido a expulsar a los rebeldes de sectores que habían ocupado años durante la guerra.



El atacante también gritó "Allahu Akbar", la frase en árabe que significa "Dios es grande". También dijo en árabe: "Somos los descendientes de aquellos que apoyaron al profeta Mahoma para la yihad".