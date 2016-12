Graba hombre su expulsión de avión presuntamente por hablar árabe

Nueva York, EUA.- Adam Saleh, que tiene un popular canal propio en la plataforma de videos de YouTube, documentó que fue expulsado de un avión presuntamente sólo porque varios pasajeros se sintieron “incómodos” cuándo él habló en árabe.



Saleh difundió este miércoles un video que ha sido ampliamente compartido, en el que se queja de que está a punto de ser removido de un vuelo de la línea aérea Delta de Londres a Nueva York sólo porque habló un idioma diferente al inglés.



Atrás de él, se puede ver a empleados de seguridad de la aerolínea. Varios pasajeros le piden que se vaya del avión, en tanto que otros más parecen respaldar a Saleh y se quejan de lo que parece ser un atropello.



“Nos están echando porque hablamos un idioma diferente. Esto es 2016. No puedo creer lo que veo. Estoy a punto de llorar en este momento. En serio”, dice Saleh a la cámara, en un video que él filma de sí mismo.



Saleh expresó que “seis personas blancas” fueron quienes se quejaron luego de que se despidió por teléfono de su abuela y de que intercambió unas palabras en árabe con un amigo, quien también fue expulsado del avión.



El video generó una campaña en la plataforma de mensajes cortos Twitter, con el título #boycottdelta.



Mientras tanto, Delta confirmó en un comunicado que expulsó a Saleh del vuelo y afirmó que su personal tomó la decisión luego de que “disturbios en la cabina resultaron en más de 20 pasajeros expresando su incomodidad”.



Añadió que estaban conduciendo una “revisión completa” sobre el incidente y que tomaban “muy seriamente señalamientos sobre discriminación”.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos