Fotos: Celebran divorcio con fiesta y sus fotos se vuelven virales

Ciudad de México.- Una de las hijas de la pareja divorciada publicó en Twitter algunas de las imágenes del curioso evento, que ya acumulan 50.000 retuits y 160.000 me gusta.

Es que el matrimonio preparó todo el festejo como si fuera una boda o una fiesta de 15 años, hasta incluyeron un souvenir con foto y todo.

Jeff Becerra y Michelle Mahoney se casaron hace 21 años, según explicó la autora del tuit, Emma Becerra.

"El sábado se oficializó el divorcio. La fiesta fue súper divertida, con comida, música y baile. Asistieron unas 50 personas, entre amigos y familiares", señaló la estadounidense de 18 años.

En las imágenes del tuit se aprecia el buen momento al que Emma hace referencia, con tazas, postales y botellas con la foto de los recién divorciados estampada.

My parents' divorce became official today so they had a divorce party pic.twitter.com/NLbJjsWp8b