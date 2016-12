Tribunal surcoreano inicia audiencias sobre caso de la presidenta Park

Seúl, Corea del Sur.- El Tribunal Constitucional de Corea del Sur inició este jueves sus deliberaciones sobre la destitución de la presidenta Park Geun-hye, aprobada por el parlamento el 9 de diciembre pasado y que deberá ser ratificada por la corte.

Park, cuyo padre gobernó el país durante 18 años después de tomar el poder en un golpe de Estado en 1961, ha negado las acusaciones, pero se disculpó por el descuido en sus lazos con Choi Soon-sil, quien enfrenta su propio juicio por corrupción y tráfico de influencias.

Ni Park ni Choi comparecieron ante los tribunales cuando los jueces decidieron admitir los documentos de investigación de los fiscales, en un temprano revés para el equipo de defensa, que había intentado bloquearlos.

También este jueves, el tribunal pidió a Park que expusiera su supuesta ausencia de siete horas durante un desastre de ferry en 2014 en su primera audiencia preparatoria en su caso de acusación.

El máximo tribunal también propuso organizar los 13 cargos contra la presidenta citados en la moción de acusación parlamentaria en cinco categorías como parte de los esfuerzos para acelerar el proceso de deliberación, que podría durar hasta seis meses.

En la audiencia, el tribunal, el panel de la acusación de la Asamblea Nacional y los abogados de la presidenta discutieron cómo llevar a cabo las próximas sesiones de revisión judicial. La próxima reunión preparatoria fue programada para el martes venidero.

Los participantes en la audiencia de 40 minutos incluyeron a Kweon Seong-dong, el presidente del comité judicial parlamentario, ocho representantes legales para la asamblea y siete abogados que defenderán a la mandataria.

En cuanto a los cargos de su inacción durante el hundimiento del transbordador que dejó 300 personas muertas, la corte exigió a los abogados de Park que explicaran por completo lo que hizo la mandataria suspendida en orden cronológico "sin dejar nada inexplicable".

A pesar de las reiteradas negativas de la oficina presidencial, ciertas versiones ubican a Park sometida a una cirugía estética u otro tratamiento durante el tiempo crítico, mientras que no cumplía con sus funciones oficiales.

Lee Joong-hwan, representante legal de Park, dijo a periodistas que solicitaría documentos relacionados con la secretaría presidencial y los presentaría para explicar las acusaciones sobre las siete horas que faltan en la labor de la mandataria en ese fecha.

En cuanto a la categorización de los cargos, la Corte los dividió en cinco tipos: violación de los principios constitucionales de soberanía popular y de estado de derecho, abuso de autoridad, violación de la libertad de prensa, violación del derecho a la vida y otros delitos.

Durante la audiencia, el tribunal adoptó una lista de testigos, entre ellos el ex ayudante de Park, An Chong-bum, ex secretario presidencial de coordinación política, y su amiga íntima, Choi Soon-sil, que está en el centro del escándalo de corrupción.

El tribunal también aceptó la solicitud de los abogados de Park de impedir que el panel de acusación parlamentaria revelara la declaración pública de la mandataria que fue presentada a la corte para el juicio de acusación.

Sin embargo, desestimó su apelación para revocar la solicitud del tribunal de revisar los registros de investigación de los fiscales estatales y un abogado independiente.

Los abogados de Park habían argumentado que era ilegal solicitar documentos relacionados con una investigación en curso.