Recogen miles de firmas para repetir juicio contra directora de FMI

París, Francia.- Una iniciativa popular lanzada en Francia recogió más de 137 mil firmas en tres días para pedir que la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Christine Lagarde, condenada el lunes por negligencia pero exenta de castigo, vuelva a ser juzgada.



La petición bautizada “un verdadero juicio para Christine Lagarde”, surgió en rechazo por la decisión de la Corte de Justicia de la República (CJR) que el lunes pasado consideró a Lagarde "culpable de negligencia" por una decisión que tomó cuando era ministra pero no le aplicó el castigo habitual para ese delito.



De acuerdo a la ley francesa, Lagarde, quien fue reconocida como negligente por no apelar un arbitraje desfavorable por el que el tesoro público francés tuvo que pagar más de 400 millones de dólares, debió ser condenada con una pena máxima de un año de prisión y 15 mil euros de multa (15 mil 900 dólares).



Sin embargo, la corte especial que la juzgó, compuesta por tres magistrados, pero también por seis senadores y seis diputados, tuvo en cuenta su estatuto de directora gerente del FMI y decidió considerarla culpable, pero no sancionarla.



La decisión fue muy criticada por algunos sectores, incluido el exprimer ministro francés, Manuel Valls, quien aseveró que si es elegido presidente el año próximo en las elecciones presidenciales haría desaparecer la corte que juzgó a Lagarde.



Los firmantes de la petición consideraron una “vergüenza para la democracia francesa” el veredicto y afirmaron que enviarán la petición para un nuevo juicio contra Lagarde a las principales autoridades del país, incluido al presidente francés Francois Hollande.



“La antigua ministra de Economía debe responder de sus actos ante un tribunal correccional ordinario y asumir las consecuencias”, declaró uno de los promotores de la iniciativa.



“Creo que los franceses están bastante sorprendidos de ver que se puede ser culpable sin condena”, denunció el diputado socialista Michel Issindou.



“No se puede continuar con este tipo de institución que da la impresión de proteger a los que gobiernan”, criticó de su lado el exjefe de gobierno de Francia (2014-16), Manuel Valls, al proponer una reforma constitucional que termine con lo que consideró “una justicia de dos velocidades”.



La decisión judicial, que Lagarde anunció que no apelará, la confirmó en el cargo de titular del FMI y expresó su apoyo a la directora pese a que fue considerada negligente en su actuación cuando era ministra de Economía de Francia (2007-11).