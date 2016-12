ONU pospone votación sobre Palestina tras presión de Trump e Israel

Nueva York, EUA.- El Consejo de Seguridad de la ONU pospuso hoy de manera indefinida la votación de una resolución favorable para la causa Palestina, luego de que el presidente electo Donald Trump y el gobierno de Israel criticaron la iniciativa.



La resolución, que exigiría a Israel detener la construcción de más asentamientos en los territorios palestinos ocupados, considerados ilegales por el derecho internacional, fue retirada por Egipto, el país que elaboró y presentaría el documento ante el Consejo de Seguridad.



De acuerdo con la ONU y otros observadores, la expansión de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados reduce la posibilidad de una eventual solución al conflicto en el Medio Oriente basada en la coexistencia de dos Estados.



Luego de ser programada para ser votada a las tres de la tarde, la ONU anunció que la sesión había sido pospuesta para una fecha que aún no ha sido definida.



De acuerdo con reportes de medios de información, Egipto decidió posponer la presentación de la resolución luego de recibir la presión directa de parte de Israel.



La decisión sucedió luego de que el presidente de Israel llamara a Estados Unidos a vetar la resolución, una postura que retomó Trump en un mensaje difundido este jueves por su equipo de campaña.



“La paz entre israelíes y palestinos sólo será posible mediante negociaciones entre las partes y no mediante la imposición de términos por Naciones Unidas. Esto pone a Israel en una posición negociadora muy precaria y es extremadamente injusto con los israelíes”, opinó Trump.



De ser sometida a votación, la resolución hubiera forzado a Estados Unidos a tomar una posición respecto de los asentamientos.



Si hubiera decidido no vetar el documento, una posibilidad real de acuerdo con varios diplomáticos, Estados Unidos hubiera mostrado su frustración ante la intransigencia del actual gobierno de Israel.



El gobierno de Obama ha intentado y fracasado en los dos intentos que ha lanzado para facilitar las negociaciones entre Palestina e Israel, aunque hasta el momento ha bloqueado los intentos palestinos de avanzar su causa en el Consejo de Seguridad.



El llamado de Trump para que el gobierno de Obama vetara la resolución es hasta el momento la más clara interferencia del presidente electo en asuntos de política internacional, lo que aún debería concernir exclusivamente a la actual administración.