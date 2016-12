Investigan amenaza de muerte a presidente Macri

Buenos Aires, Argentina.- La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, reveló hoy que comenzó una investigación por una nueva amenaza de muerte al presidente Mauricio Macri.



La funcionaria explicó que la amenaza fue difundida a través de un video de una cuenta en la red social Twitter en la que se muestra el mensaje “Macri te vamos a matar” junto con ocho balas.



También se escucha el mensaje: "Señor Presidente nadie nos va a detener y por sus crímenes contra los argentinos pronto usted va a morir. ¡Viva Perón!"



Bullrich advirtió que se investigarán esta y todo tipo de intimidaciones porque “la política del gobierno es la persecución penal de todas aquellas personas que generan amenazas de este tipo y quieren generar un clima de violencia”.



Señaló que cada vez que se detectan amenazas al presidente “inmediatamente judicializamos los casos y los seguimos para que no queden sin resultados".



En la mayoría de los casos reportados este año, apuntó, “tenemos a las personas procesadas porque nuestra política es un 'no' a la impunidad para que no se tome la violencia como algo cotidiano”.



También expresó que, aunque muchas de las cuentas de las redes sociales que profieren amenazas tienen nombre falsos, sus usuarios siempre dejan pistas que se investigan.



El último caso fue el de un hombre de 37 años que fue detenido el lunes pasado en la ciudad de Mar del Plata por haber escrito amenazas en contra de Macri.



Durante este año se multiplicaron las intimidaciones al presidente vía el número de emergencia 911, en llamadas anónimas en las que también se llegó a amenazar a su hija Antonia.