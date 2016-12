Video: Cristiano Ronaldo envía mensaje de apoyo para niños sirios

Madrid, España.- El jugador portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, decidió hacer un video para enviar su apoyo y condolencias a todos lo niños de Siria. Esto se debió a la terrible situación a la que se enfrentan los menores, ya que los constantes bombardeos acompañados de una crisis humanitaria en la región, principalmente en la ciudad de Alepo, han sido objeto de preocupación a nivel mundial.

En tanto, el astro del fútbol dijo lo siguiente: "Esto es para los niños en Siria. Sabemos que han estado sufriendo mucho. Soy un jugador muy famoso pero ustedes son los verdaderos héroes. No pierdan la esperanza, el mundo está con ustedes, nos interesan. Yo estoy con ustedes".

Así, el futbolista que porta la camiseta con el número siete en el conjunto merengue, y que ha hecho múltiples apariciones para reiterar su apoyo a los niños por medio de actos altruistas, decidió realizar este mensaje de esperanza para los menores afectados en Oriente. Hasta el momento más de 23 mil personas lo han marcado como favorito y se ha retuiteado cerca de 18 mil más.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd