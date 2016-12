Presionan a bailarinas para actuar en ceremonia de asunción de Trump

Nueva York, EUA.- El sindicato que representa a las bailarinas Rockettes, un tradicional espectáculo de Navidad en Nueva York, pretende obligar a los miembros de este grupo a participar en el acto de toma de posesión del presidente electo Donald Trump pese a que algunas se resisten.



La controversia se hizo pública luego de que una Rockette, Phoebe Pearl, difundiera el jueves por la noche en su cuenta de mensajes de Instagram que ella y muchas de sus compañeras estaban “avergonzadas y decepcionadas” por su actuación programada para la ceremonia de asunción de Trump el próximo 20 de enero.



“Las mujeres con las que trabajo son inteligentes y están llenas de amor y la decisión de actuar para un hombre que representa todo con lo que estamos en contra nos horroriza”, escribió Pearl.



La bailarina precisó que sólo hablaba por ella misma, pero que desde que se difundiera la noticia de que Rockettes participaría en la ceremonia de asunción de Trump “hemos estado actuando con lágrimas en los ojos y con corazones tristes”. Pearl incluyó la consigna: “no es mi presidente”.



Horas antes, la empresa MSG Entertainment, quien posee los derechos sobre las Rockettes, difundió un comunicado afirmando que se sentían “honrados” por haber sido seleccionados para actuar en la toma de posesión del 20 de enero.



Tras la resistencia difundida por Pearl, el sindicato American Guild of Variety Artists (AGVS) envió una carta a Rockettes, filtrada a medios de comunicación, en que se lee: “todos tienen derecho a sus propias convicciones políticas, pero no hay lugar para eso en el lugar de trabajo”.



Añadió que si el contrato con Rockettes no es de tiempo completo, las bailarines se pueden negar a participar en el acto de toma de posesión, pero en caso de tener un contrato de tiempo completo “están obligadas” a tomar parte en el acto. “Cualquier planeación de un boicot es inválida”, asentó la misiva.



Por su parte, la actriz y escritora Amanda Duarte aseguró que “la mayoría de las Rockettes no quieren actuar en la ceremonia de asunción presidencial”, pero que tanto la empresa MSG como el sindicato las pretendían obligar.



“¿Qué podría ser más adecuado para este evento que forzar a un grupo de mujeres a hacer con sus cuerpos algo que está en contra de su voluntad”, reflexionó Duarte en su cuenta de Instagram.



Varios artistas y empleados de la industria del entretenimiento, mientras tanto, iniciaron una campaña para que colegas y el público en general contacten tanto a la empresa como al sindicato para pedirles que permitan a las Rockettes optar por no actuar en la toma de posesión de Trump.



La controversia sucede luego de que, de acuerdo con varios informes de prensa, el equipo de transición de Trump enfrenta severos problemas para reclutar a artistas o actos musicales para participar en la ceremonia de asunción.



Las dificultades para convencer a artistas y actos musicales pareció ser confirmada por el propio Trump, quien reveló su enojo con celebridades de primer nivel en un mensaje enviado el jueves por la tarde en su cuenta de Twitter.



“Todas las así llamados celebridades de nivel A quieren boletos para la inauguración, pero miren lo que hicieron para Hillary, NADA. Yo quiero a la gente”, escribió Trump.



Hasta el momento, además de las Rockettes, han sido confirmados para actuar en la ceremonia de toma de posesión el Coro Mormón del Tabernáculo y Jackie Evancho, un joven de 16 años que concursará en el programa de televisión para aficionados “America's Got Talent” (Estados Unidos tiene talento).