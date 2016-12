Detienen a 19 sospechosos por envenenamiento masivo en Siberia

Moscú, Rusia.- Autoridades de la oriental ciudad siberiana de Irkutsk han arrestado hasta hoy a 19 sospechosos del envenenamiento masivo con una loción de baño, consumida como sustituto de alcohol, que ha causado la muerte de al menos 74 personas.



"Actualmente, 19 personas están detenidas en relación con el caso penal sobre la mortal loción", indicó el Comité de Investigación de Rusia, encargado de la investigación de la intoxicación masiva, registrada el fin de semana en el barrio de Novo-Lenino de Irkutsk.



En un comunicado, el organismo detalló que entre los detenidos están Mikhail Luzhnov, subjefe de la Oficina de Vigilancia del Consumidor por sospecha de negligencia en el caso, según reporte del servicio de noticias Sputnik.



Según la declaración oficial, en total han sido detectados 122 casos de la intoxicación con metanol, de las cuales 74 fallecieron y otras 31 se encuentran internadas en varios centros hospitalarios de la ciudad siberiana.



Las víctimas, mujeres y hombre entre los 35 y 50 años edad, murieron envenenadas por el consumo de metanol (también conocido como alcohol metílico), un componente químico altamente tóxico, que en grandes cantidades resulta letal.



“En el marco de la investigación se descubrió un almacén con el alcohol metílico usado para fabricar líquidos tóxicos. Además, fueron identificados y cortados todos los canales de distribución de 'Boyarishnik'", señaló el despacho.



Pese a que los envases de la loción lleva inscrito un mensaje de advertencia que indica que no se debe ingerir, algunas personas con problemas de alcoholismo o bajos recursos suelen consumir este producto, así como otros alcoholes “baratos”, la mayoría adulterados.



Las lociones cosméticas y bebidas medicinales elaboradas a base de plantas usan entre un 70.0 y 96.0 por ciento de alcohol, como la “Boyarishnik”, que se vende en muchas partes de Rusia como una alternativa barata al vodka.



La producción y venta de estos tipos de “sustitutos de alcohol” son un negocio lucrativos para cientos de traficantes, que ignoran los canales de venta y burlan los impuestos establecidos en el sector de licores.



Ante la intoxicación por este tipo de líquidos que suelen producirse en talleres clandestinos y a veces contienen metanol en lugar de alcohol etílico, el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev, exigió tomar medidas para frenar el tráfico de lociones a base de alcohol y prohibir su venta.



En su habitual conferencia de prensa anual con la prensa nacional e internacional, el presidente ruso Vladimir Putin se refirió este viernes a la masiva intoxicación con esencia de baño en la región de Irkutsk, que consideró como una “terrible tragedia”.



"Lo que sucede en Irkutsk es una terrible tragedia. No hay palabras (para describirlo). Y un problema horrible porque la supervisión y otros organismos que se supone debían estar atentos a esto, no han evitado esta tragedia", dijo Putin.