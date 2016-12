Capriles invita a 'acuerdo nacional' para frenar la crisis en Venezuela

Caracas, Venezuela.- El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, señaló que el próximo año debe arrancar con un acuerdo que permita declararle la guerra al hambre, dado que hay 9 millones de venezolanos que no tienen manera de sostenerse económicamente a menos que el Estado intervenga.

“Estos días de Navidad y fin de año, son un tiempo de reflexión para gestar un gran acuerdo nacional que nos permita ponerle freno a la situación de la miseria. Lo político, lo económico y lo social deben arrancar el año de la mano”, dijo.

Lamentó que los venezolanos enfrenten una Navidad atípica y responsabilizó al gobierno de la agudización de la crisis.

“En el país con las reservas petroleras más importantes del mundo no debería haber nadie haciendo cola. Si la bonanza petrolera se hubiere aprovechado bien y no se la hubiesen robado no estaríamos así. Los venezolanos no deberían estar en estas fechas forzados a hacer colas para poder comer”, manifestó.

Capriles anunció además que este sábado 24 de diciembre estará realizando dos actividades que ha desarrollado consecutivamente a lo largo de su gestión, la operación juguetes en la que entregará regalos a niños y en la noche compartirá la cena de navidad con los funcionarios del cuerpo de bomberos.