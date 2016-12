Hallan enorme bomba de la II Guerra Mundial en Alemania

Francfort, Alemania.- Más de 54 mil personas en un poblado del sur de Alemania deberán evacuar sus viviendas tras el hallazgo de una enorme bomba que data de la Segunda Guerra Mundial.



Las evacuaciones en el poblado de Augsburgo se deben al hallazgo de una bomba de 1,8 toneladas, y entre los edificios afectados está la alcaldía y la catedral.



La policía informó el sábado que no se le permitirá la entrada a nadie a las calles aledañas desde las 8 de la mañana del domingo, y que todos los residentes deben evacuar sus viviendas antes de las 10 de la mañana.



La policía dice que no sabe exactamente cuánto tiempo le tardará desactivar el explosivo. Varias escuelas están abriendo sus puertas para alojar a quienes no pueden quedarse con familiares o amigos. La policía informó que la gente puede traer a sus mascotas, y que el transporte público será gratis la mañana de Navidad.



El hallazgo de bombas que datan de la Segunda Guerra no es algo inusual en Alemania, pero esta evacuación es aun mayor que la de 45 mil personas tras el hallazgo de una bomba Koblenz en el 2011.