Tiroteo en club nocturno de Nueva York deja un muerto

Nueva York, EUA.- La policía arrestó el domingo a un hombre que, aseguran las autoridades, realizó disparos en un repleto club nocturno en un suburbio de la ciudad de Nueva York ocasionando la muerte del propietario del establecimiento y heridas a cinco personas más.



Las autoridades señalaron que al parecer el sospechoso fue expulsado del club poco antes de la balacera ocurrida as 4:26 a.m. del Día de Navidad.



Richard Thomas, alcalde de Mount Vernon, dijo al diario The Journal News "nadie debería pasar una Navidad como ésta".



El capitán de policía Edward Adinaro dijo que O'Neal Bandoo, propietario del club, y las otras víctimas -cuyas heridas se considera que no ponen en riesgo la vida- fueron encontrados en el vestíbulo y sobre la calle afuera del club.



Las autoridades no proporcionaron el nombre del sospechoso, pero dijo que es un residente del Bronx con un caso pendiente por intento de homicidio.



El testigo Cleveland Douse dijo al periódico que había 200 personas en el club nocturno cuando ocurrió el ataque.