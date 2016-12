A 12 años del tsunami en el Sudeste Asiático

Policía rusa no halló bombas en...

Bangkok, Tailandia.- Al menos 400 víctimas del tsunami que afectó al Sudeste Asiático en el 2004 y que causó la muerte de unas 226.000 personas no han sido identificadas todavía en Tailandia, a 12 años de la tragedia.



El 26 de diciembre de 2004, un sismo magnitud 9.1 provocó un devastador tsunami en el océano Índico y uno de los mayores desastres naturales de la historia.



Tailandia, Indonesia, India y Sri Lanka fueron algunos de los países más afectados. Cerca de 5.395 personas murieron en Tailandia, entre ellas unos 2.000 turistas extranjeros.



"Desde el tsunami de 2004, las autoridades se han puesto en contacto con entre 4.000 y 5.000 familiares para que vengan y reciban los cuerpos. Hay alrededor de 400 cuerpos que no podemos identificar", dijo Anand Boonkerkaew, superintendente adjunto de policía del distrito de Takua Pa, en la provincia de Phang Nga.



La temporada alta de turismo en Tailandia está en pleno desarrollo y en gran parte de las zonas que fueron afectadas por el tsunami hay, como de costumbre, negocios que buscan atraer a los visitantes. También hay nuevos hoteles que han reemplazado a los que fueron arrasados por las olas.



Tailandia espera un récord de 32.4 millones de turistas extranjeros este año.



Los críticos han dicho que el sistema de alerta de tsunami de Tailandia sigue siendo inadecuado, en parte porque no se mantiene correctamente, aunque el gobierno ha dicho que está en buen estado.