Macri pidió la renuncia a ministro argentino de Hacienda

Buenos Aires, Argentina.- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, despidió a su ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, confirmó hoy el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



“El presidente le pidió la renuncia yo se lo transmití esta mañana”, afirmó Peña en conferencia de prensa en medio de la conmoción política que provocó la salida de Prat-Gay.



Apenas a principios de este mes Macri había descartado cualquier cambio trascendental en el grupo que él mismo calificó “el mejor equipo de gobierno de los últimos 50 años”.



Además, el presidente comenzó sus vacaciones el pasado viernes y recién volverá a Buenos hasta el 9 de enero, por lo que no se esperaban decisiones cruciales de gobierno en su ausencia, mucho menos la salida del titular de un ministerio fundamental como Hacienda y Finanzas.



Peña reveló que Prat-Gay sólo cumplirá funciones hasta el próximo viernes y a partir de 2017 el ministerio se dividirá en dos: el de Hacienda, que será encabezado por Nicolás Dujovne, y el de Finanzas, por Luis Caputo.



En un afán de reducir el impacto del despido, Peña reconoció el trabajo que realizó Prat-Gay al normalizar el mercado cambiario, terminar con la cesación de pagos de la deuda, volver a los mercados internacionales de crédito y lograr un exitoso blanqueo de capitales.



Precisó que el ministro viajará a la patagónica ciudad de Villa La Angostura, en donde Macri se encuentra de vacaciones, para mantener una reunión en la que se le agradecerán sus servicios.



Peña dijo que la decisión se tomó “debido a diferencias que había sobre el diseño del funcionamiento del equipo, creímos que lo mejor era hacer un cambo, no se trata de diferencias de política económica”.



Insistió en que durante este primer año de gobierno hubo discusiones respecto a la organización del gobierno “pero no son discusiones de política de fondo, sino incomodidades sobre cómo garantizar la coherencia de un equipo”.



Prat-Gay deja a un país con una recesión de 2.4 por ciento, un endeudamiento récord de 50 mil millones de dólares, una inflación superior al 40 por ciento y caídas en la producción y el consumo.