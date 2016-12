Revelan graves anomalías en avión donde viajó el Chapecoense

Bogotá, Colombia.- Errores del piloto, la aerolínea y reguladores de Bolivia influyeron en el accidente aéreo del mes pasado en Colombia en el que murieron 71 personas, incluyendo a buena parte del equipo brasileño de fútbol Chapecoense, reveló el lunes una investigación de la Aeronáutica Civil en Bogotá.



El avión operado por LaMia, una compañía con sede en Bolivia, se estrelló en una ladera boscosa cerca de la ciudad de Medellín debido a que se quedó sin combustible porque el piloto no reabasteció la aeronave ni reportó la emergencia hasta que fue demasiado tarde.



"En este caso hasta el momento tenemos evidencia de que ningún factor técnico incidió dentro del accidente", dijo el secretario de seguridad aérea de la Aeronáutica Civil colombiana, coronel Freddy Bonilla, en una rueda de prensa.



"Todo está involucrado dentro de un factor humano, adicional al factor gerencial en el sentido de cuál fue la administración que realizaron la organización de esta empresa e igualmente dentro de la organización y manejo de recibimiento de los planes de vuelo de la entidad encargada en Bolivia", agregó.



Tras un análisis de las grabaciones de los equipos del avión, se advirtieron fallas desconocidas hasta el momento, como que la aeronave tenía un sobrepeso de casi 400 kilos y que no contaba con las certificaciones requeridas para volar a las altura a la que lo hizo, por encima de los 30.000 pies.



La mayor parte de las conclusiones de esta investigación coincide con una realizada por el regulador en Bolivia, que elevó cargos contra de directivos de la aerolínea y de funcionarios del ente regulador.



Bonilla detalló que 3:45 minutos antes del accidente los cuatro motores de la aeronave dejaron de funcionar por falta de combustible y 2 minutos antes del choque se reportó falla total eléctrica ya que la nave no contaba con ninguna fuente generadora de energía.



El pequeño club de fútbol de la ciudad de Chapecó viajaba a Medellín a disputar el primer partido de la final de la Sudamericana, después de eliminar a equipos con historia y trayectoria internacional como Independiente y San Lorenzo de Argentina.