Obama asegura que él le habría ganado a Donald Trump

Washington, EUA.- El presidente Barack Obama dijo que su propuesta de esperanza y cambio que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos hace ocho años persiste aún con fuerza y pudo haberle permitido derrotar a Donald Trump si hubiera contendido de nuevo.



“Confío en esta visión, porque estoy seguro de que si yo hubiera vuelto a contender y articularla, creo que podría haber movilizado a una mayoría del pueblo estadounidense para apoyarla”, señaló el mandatario.



En una entrevista con su exasesor de campaña presidencial, David Axelrod, difundida este lunes, el mandatario indicó que en conversaciones con estadunidenses a través de país, el consenso fue que esta visión fue vista como la apropiada, aún entre quienes estuvieron en desacuerdo con él.



“A raíz de la elección y el triunfo de Trump, mucha gente ha sugerido que de alguna manera, realmente (esa visión) fue una fantasía. Lo que yo diría es que la cultura realmente cambió, que la mayoría abraza la noción de un Estados Unidos que es tolerante, diverso, abierto y lleno de energía y dinamismo”, precisó.



La constitución de Estados Unidos permite al presidente reelegirse una sola vez para servir un segundo término de cuatro años.



El mandatario defendió el desempeño de Hillary Clinton durante la campaña presidencia a pesar de lo que caracterizó como difíciles circunstancias y rechazó la noción de que el triunfo de Trump haya sido consecuencia del abandono por su partido de la clase obrera blanca.



Insistió que la agenda demócrata continúa siendo la mejor para todos los trabajadores, blancos, negros y latinos, pero ello requiere un mensaje constante no solo para contrastarla de la republicana, sino para poder comunicarla de manera efectiva.



Obama pareció empero lanzar una mesurada crítica sobre la estrategia del partido y la campaña de Clinton, que fue acusada de haberse olvidado de las zonas rurales para concentrarse en las urbanas.



“El problema es que no estuvimos allí en el terreno comunicando no sólo los aspectos de esta política, pero también que estas comunidades nos preocupan, que estamos peleando por estas comunidades, de que entendemos su frustración”, dijo.