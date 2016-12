La ONU es un club solo para hablar y pasarla bien: Tump

La postura emitida el lunes en un tuit constituye el comentario más reciente del mandatario electo desde que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el viernes una condena contra los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén oriental.

Trump dijo que la ONU tiene "gran potencial", pero se ha convertido "en un club de personas que se reúnen, conversan y la pasan bien. ¡Qué tristeza!"

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!