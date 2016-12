Hallan caja negra de avión ruso estrellado en el Mar Negro

Sochi, Rusia.- Rescatistas hallaron una de las cajas negras del avión estrellado en el Mar Negro el fin de semana, anunció el martes el Ministerio de Defensa de Rusia.



Las noventa y dos personas que viajaban en un avión militar ruso Tu-154 perdieron la vida el domingo por la mañana al estrellarse dos minutos después de despegar de Sochi, en el sur del país. Entre los 84 pasajeros había docenas de cantantes del afamado coro del ejército ruso Alexandronov Ensemble, que viajaban a una base rusa en Siria para ofrecer un concierto de Año Nuevo.



El dispositivo de grabación fue hallado a un kilómetro (milla) de la orilla a primera hora de la mañana del martes, señaló el ministerio en un comunicado.



La televisora estatal mostró imágenes de rescatistas en una balsa hinchable portando un contenedor con un objeto naranja brillante cubierto de agua. La caja negra será trasladada de inmediato a Moscú, explicó el comunicado, que no mencionó si el dispositivo había sufrido algún daño.



Las muestras de duelo continuaban el martes en el puerto de Sochi, donde unas 3.500 personas, 45 barcos y 192 buzos peinan la amplia zona del choque en busca de fallecidos y restos del avión. En la búsqueda se emplean también docenas de drones y sumergibles. Hasta el momento, los equipos de rescate recuperaron 12 cadáveres y numerosos restos humanos, que fueron enviados a Moscú para su identificación.



Los buzos encontraron fragmentos del fuselaje, partes del motor y varias piezas mecánicas por la noche, apuntó el Ministerio de Defensa.



Las autoridades no anunciaron aún la causa del siniestro, pero se han mostrado ansiosas por frenar los rumores de que podría haberse debido a una bomba a bordo o a un misil antiaéreo portátil.



Sin embargo, varios expertos en aviación señalaron aspectos que podrían apuntar a una explosión en el avión, como que la tripulación no reportó ningún problema técnico o la dispersión de los restos por una zona muy amplia.



La principal agencia rusa de seguridad y antiterrorismo, la FSB, dijo que "no ha encontrado ningún indicio ni hechos que apunten a un posible ataque terrorismo o sabotaje a bordo". Las pesquisas se centran en posibles causas como un error del piloto, mala calidad del combustible, objetos externos que entraran en el motor o un fallo técnico no especificado, agregó.



El Tu-154 es un avión de tres motores de fabricación soviética diseñado a finales de la década de 1960. El avión estrellado se construyó en 1983 y en 2014 pasó por comprobaciones de fábrica y tareas de mantenimiento.