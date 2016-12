Embajada de Rusia en Damasco sufre ataque con explosivos

Moscú, Rusia.- La embajada de Rusia en Damasco, capital siria, fue blanco hoy de un doble ataque con explosivos, los cuales no causaron daños ni víctimas, informó el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores.



El ataque se registró la tarde de este miércoles cuando un primer proyectil de mortero cayó en el patio de las instalaciones de la misión diplomática rusa, pero “afortunadamente no explotó”, precisó el ministerio en un breve comunicado.



Un segundo proyectil cayó en las inmediaciones del complejo e ingenieros militares especialistas desactivaron la munición sin explotar, agregó la cancillería rusa en su declaración, reproducida por el servicio informativo ruso TASS.



Advirtió; sin embargo, que todavía hay una amenaza real para la sede diplomática de Rusia y su personal por parte de grupos terroristas, cuyos militantes están atrincherados en los suburbios de Damasco.



“Esto reafirma la necesidad urgente de eliminar todos los focos terroristas en Siria”, afirmó y dijo que Moscú estima que con “esta nueva provocación, los extremistas que se oponen a un arreglo pacífico en Siria, confirman su intención de seguir sembrando terror”.



La cancillería rusa señaló que el ataque contra su misión diplomática en Damasco debe tener su correspondiente evaluación y ser condenado con vehemencia por todos aquellos que de facto contrarrestan los desafíos y amenazas del terrorismo.



Este ataque llega nueve días después del asesinato en Ankara del embajador de Rusia en Turquía, Andrey Karlov, por parte de un agresor anónimo quien al dispararle gritó consignas islamistas, exigiendo que no se olvidaran de Siria, ni de Alepo.



Al parecer los ataques podrían ser una represalia de los rebeldes por el apoyo militar de Rusia al régimen del presidente sirio Bashar Al Assad, una misión que comenzó en septiembre de 2015.