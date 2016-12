Sin daños en Japón tras sismo de magnitud 6.3

Tokio, Japón.- Un sismo con una magnitud de 6.3 grados sacudió hoy el noreste de Japón, y aunque interrumpió brevemente las operaciones ferroviarias, no habría provocado daños y sólo dos personas resultaron heridas.



El movimiento telúrico se registró la noche de este miércoles a las 21:38 horas locales (12:38 GMT) en el norte de la prefectura de Ibaraki, a una profundidad de alrededor de 10 kilómetros, informó la Agencia Meteorológica de Japón.



El sismo se sintió en amplias zonas del este japonés; sin embargo, las autoridades descartaron la posibilidad de que se suscitara un tsunami, por lo que no emitieron una alerta.



De acuerdo con despachos de la agencia japonesa de noticias Kyodo, un mujer de 40 años sufrió una lesión menor cuando cayó en el interior de su casa en la localidad de Kitaibaraki, en Ibaraki, cuando se apresuraba a salir durante el sismo.



Por separado, un hombre de 60 años también sufrió una herida al ser golpeado por un objeto que le cayó encima a causa del sismo en la ciudad de Takahagi, en la misma prefectura.



La corporación Japan Atomic Power Co. informó que durante una revisión tras el sismo no se encontró ninguna anomalía en la planta de energía nuclear de Tokai, asentada en Ibaraki.



Tampoco se detectaron afectaciones en las centrales atómicas de Fukushima Daiichi y Fukushima Daini, según informó su operador Tokyo Electric Power Co., ni en la planta de Onagawa, en la vecina prefectura de Miyagi.



La Agencia Meteorológica estimó que el sismo de este miércoles podría ser una de las secuelas del terremoto de 9.0 grados que, con su consiguiente enorme tsunami, devastó el noreste de Japón el 11 de marzo de 2011.



El primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien sólo unas pocas horas antes del terremoto regresó al país después de visitar Pearl Harbor en Hawai, instruyó a ministros y organismos pertinentes a determinar la magnitud de los daños.



El secretario del gabinete, Yoshihide Suga, informó al filo de la medianoche en una conferencia de prensa que aún no hay reportes de daños por el movimiento telúrico.