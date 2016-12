Rusia no halla evidencia de explosión en avión que cayó al Mar Negro

Moscú, Rusia.- Un funcionario militar ruso dijo que análisis de las grabadoras de vuelo de un avión estrellado muestran que no hubo explosión a bordo.



El teniente general Sergei Bainetov dijo el jueves que "hemos llegado a la conclusión de que no hubo explosión a bordo". Bainetov sin embargo no descartó completamente un ataque terrorista, diciendo que "no estamos rechazando esa versión aún".



Bainetov, que encabeza la comisión militar que investiga el estrelle del domingo, en el que murieron los 92 ocupantes, dijo que un ataque terrorista no necesariamente requería una explosión y que varios factores pudieron haber contribuido al incidente.



Dijo que los vuelos de los Tu-154 de las fuerzas armadas han sido suspendidos durante la investigación, pero que muy probablemente serán reanudados una vez la pesquisa haya concluido.