Video: Ensayan la lluvia de confeti de Año Nuevo en el Times Square

Nueva York, EUA.- Este jueves se llevó a cabo un ensayo del lanzamiento de la lluvia de confeti que tendrá lugar el próximo 31 de diciembre, a la medianoche, en el Times Square.



Ante la atenta mirada de turistas y residentes, y amenizado por la banda filarmónica Marching Cobras, de Nueva York, la prueba se realizó por operadores e ingenieros desde el tejado del Hard Rock Café.



El evento tiene como fin asegurarse de que la lluvia de más de una tonelada de confeti que caerá sobre las cabezas de los asistentes tenga el efecto deseado y funcione según lo previsto.



Este año, el lanzamiento incluirá papeles con los deseos que han escrito cientos de personas en el Mural de Deseos.





The confetti test passes with flying colors! We're ready to ring in the #newyear with @PlanetFitness in #TimesSquare on December 31st. pic.twitter.com/QLQ3FBwNER