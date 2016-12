Rusia responde a EUA; declara persona non grata a 35 diplomáticos

Moscú, Rusia.- El gobierno de Rusia anunció que ha declarado persona non grata a 35 diplomáticos estadounidenses, el mismo número de sus representantes expulsados la víspera por el gobierno de Estados Unidos.



Del grupo 31 se encuentran adscritos a la embajada de Washington en Moscú y los cuatro restantes al consulado general en San Petersburgo, precisó el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov.



No podíamos dejar sin respuesta un insulto de esa clase, la reciprocidad es la ley de la diplomacia y de las relaciones internacionales, dijo el canciller ruso.



Los representantes estadunidenses nombrados persona non grata fueron sugeridos por el ministerio de Exteriores y otras oficinas del gobierno ruso, añadió.



Lavrov dijo también que las acusaciones estadunidenses de que Moscú interfirió con el reciente proceso electoral presidencial estadunidense carecen de base, señaló un despacho de la agencia Itar Tass.



Esta decisión sigue a la anunciada la víspera por Washington en represalia por la supuesta intervención del Kremlin en las elecciones de noviembre pasado que dieron el triunfo al candidato republicano Donald Trump.



El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo tras conocer la expulsión de los 35 diplomáticos rusos que se aplicaría el principio de reciprocidad, y se declaró "perplejo".