Putin dice que esperará a Trump para responder sanciones de EUA

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el viernes que no expulsará a nadie en represalia por la decisión de Washington de echar a 35 supuestos espías rusos e imponer sanciones contra dos agencias de inteligencia que considera implicadas en los ciberataques durante la elección presidencial de 2016.



Con anterioridad, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, propuso a Putin expulsar a 35 diplomáticos estadounidenses en respuesta a las medidas adoptadas por el presidente saliente Barack Obama.



Sin embargo, Putin afirmó que esperará a las acciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien asumirá el cargo el 20 de enero, antes de decidir los siguientes pasos en las relaciones entre los dos países.



"No expulsaremos a nadie", dijo Putin en un comunicado el viernes. "Aunque nos reservamos el derecho a adoptar medidas de represalia, no descenderemos al nivel de una diplomacia de 'cocina' irresponsable".



Incluso, anunció que "invito a todos los niños de los diplomáticos estadounidenses acreditados en Rusia a la fiesta de Año Nuevo y Navidad en el Kremlin".



No quedó claro si Trump, que ha alabado en numerosas ocasiones a Putin y nombró en altos cargos de su futuro gobierno a personas consideradas amistosas con Moscú, buscará dar marcha atrás a las medidas, que marcaron un nuevo mínimo en las relaciones entre los dos países tras la Guerra Fría.



Funcionarios rusos habían calificado las sanciones como el acto final de un "pato cojo" -en relación a su condición de presidente saliente y su menor influencia- e insinuaron que Trump podría revertirlas cuando llegue a la Casa Blanca.



"Los próximos pasos hacia la restauración de las relaciones ruso-estadounidenses se construirán sobre la base de la política que lleve a cabo el gobierno del presidente D. Trump", dijo Putin.



En un mensaje distinto de felicitación de Año Nuevo para Trump, afirmó que los lazos entre los dos países son un factor importante para mantener la seguridad y la estabilidad global.