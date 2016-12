Trump elogia a Putin por no tomar represalias ante sanciones

Moscú. Rusia.- El presidente electo estadounidense Donald Trump elogió al mandatario ruso Vladimir Putin por no tomar represalias ante las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Barack Obama por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, Trump aplaudió la "gran medida de postergar" posibles represalias de parte de Putin.

"¡Siempre supe que era muy inteligente!", añadió el magnate.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!