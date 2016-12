Trump desea feliz 2017 a 'sus enemigos'

Miami, EUA.- Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, deseó feliz Año Nuevo a todos, incluyendo a sus ‘muchos enemigos’ y a ‘aquellos que intentaron enfrentarlo’ y que fueron derrotados.



“Feliz año a todos, incluyendo a mis muchos enemigos y a aquellos que han peleado contra mí y han perdido tan claramente. No saben qué hacer. ¡Amor!”, escribió Trump en su cuenta de la red social Twitter.





Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!