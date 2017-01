Vuelo entre Los Ángeles y Londres se declaró en emergencia

Los Ángeles, EUA.- Un avión de la línea aérea británica Virgin Atlantic se declaró en estado de emergencia cuando partió este sábado de la ciudad de Los Ángeles con rumbo a Londres, en el Reino Unido.





