Italia corre riesgo de abandonar zona euro: presidente de Ifo

Berlín, Alemania.- El jefe del instituto económico alemán Ifo cree que los italianos eventualmente querrán abandonar la zona euro si sus estándares de vida no mejoran, según le dijo al diario Tagesspiegel.



"El estándar de vida en Italia está en el mismo nivel que en el 2000. Si eso no cambia, los italianos en algún momento van a decir: 'Ya no queremos más esta zona euro'", dijo al periódico alemán el presidente del Ifo, Clemens Fuest.



También señaló que si el parlamento alemán tuviera que aprobar un programa europeo de rescate para Italia, impondría a los contribuyentes alemanes riesgos "cuyo tamaño desconoce y no puede controlar. Fuest dijo que los legisladores alemanes no deberían aceptar hacer eso.



Por el momento Italia no está buscando un programa de rescate semejante. El Gobierno italiano está concentrado en apuntalar la estabilidad de su sector bancario, y dio el primer paso con el rescate del banco Monte dei Paschi di Siena.