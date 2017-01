Piden disculpas por omitir a las Malvinas en mapa argentino

Buenos Aires, Argentina.- El gobierno pidió disculpas el lunes por haber omitido a las disputadas Islas Malvinas en un mapa de Argentina incluido en un mensaje de salutación por el Año Nuevo.



"Nuestras disculpas por el error del departamento de diseño en el saludo de fin de año", se excusó en su cuenta de Twitter el Ministerio de Desarrollo Social al salir del paso de las críticas recibidas por no incluir al archipiélago en el Atlántico Sur que los ingleses llaman Falklands y por el que Argentina y Gran Bretaña libraron una guerra en 1982.





El sábado el ministerio había enviado un saludo a través de esa misma red social en el que decía "Que el 2017 nos encuentre unidos y en paz" con un mapa de Argentina en el que no aparecían dibujadas las islas. Ello generó las críticas de excombatientes, seguidores de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y usuarios de las redes sociales.



Gustavo Pirich, de la Asociación de Combatientes de Malvinas, calificó el hecho de "terrible". "No es el único tema que nos preocupa con respecto a la soberanía... (el gobierno) está avanzando muy fuertemente para remover todos los obstáculos que dificulten el desarrollo de los kelpers (malvinenses)", dijo Pirich el lunes a Radio 10.



En tanto, la exembajadora en Londres Alicia Castro acusó al gobierno del presidente Mauricio Macri, sucesor de Fernández, de impulsar una política de "desmalvinización". "Sigan poniendo a Malvinas y Antártida en el mapa de América del Sur", les pidió la exfuncionaria a varios gobiernos sudamericanos en su cuenta de Twitter al criticar la omisión.



Castro y otros exfuncionarios cuestionan un polémico acuerdo suscrito entre Londres y Buenos Aires en septiembre en el que ambos gobiernos se comprometieron a remover los obstáculos que limitan el crecimiento y desarrollo de las Malvinas y que abarca al comercio, la pesca, la navegación y los hidrocarburos.



Ambos países llegaron además a un principio de acuerdo para incrementar la frecuencia de vuelos a las islas desde el territorio continental argentino y se mostraron dispuestos a identificar los restos de 123 soldados argentinos enterrados en tumbas anónimas en las islas.



Argentina y Gran Bretaña acordaron el paulatino descongelamiento de las relaciones diplomáticas luego del tenso vínculo que imperó durante la gestión de Fernández. El gobierno de Macri sostiene que este acercamiento no implica resignar el reclamo de soberanía de las islas.



Los alrededor de 3.000 habitantes de las islas se han manifestado a favor de que sigan siendo consideradas territorio británico de ultramar.