Interrogan al primer ministro israelí sobre regalos ilegales

Jerusalén, Israel.- La policía comenzó a interrogar el lunes al primer ministro Benjamin Netanyahu en su residencia oficial en Jerusalén, ante sospechas de que recibió regalos de empresarios en una violación de su papel como servidor público, dijeron medios israelíes.



La acción fue autorizada por el fiscal general Avichai Mandelblit, quien tras una investigación preliminar decidió que existía la evidencia suficiente como para abrir una pesquisa criminal, reportó el periódico Haaretz.



Medios israelíes dijeron que el interrogatorio duraría varias horas. Lo más probable es que se sucedan más interpelaciones.



Netanyahu dijo a su facción gobernante Likud en el Parlamento que aquellos que esperan su caída tendrían que "esperar con las celebraciones. Lo he dicho antes y lo diré una vez más: no habrá nada porque no hay nada".



Haaretz y otros periódicos reportaron que la investigación se relaciona con regalos por un valor de "cientos de miles de séquelles" entregados a Netanyahu por parte de empresarios locales y extranjeros.



Channel 2, una red televisora comercial, afirmó que la investigación es una de dos pesquisas abiertas contra el primer ministro, aunque dijo que los detalles de la segunda no están claros.



Netanyahu, de 67 años, se encuentra en su cuarto período como primer ministro y se convertirá en el líder israelí con mayor tiempo en el poder si se mantiene hasta finales del próximo año.