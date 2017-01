Amaga Trump a GM con impuesto por exportar a EUA autos de México

Nueva York, EUA.- El presidente electo Donald Trump amenazó a la automotriz General Motors (GM) con imponerle “un gran impuesto en la frontera” por exportar a Estados Unidos uno de sus modelos que construye en una planta en territorio mexicano.



“General Motors está enviando el modelo Chevy Cruze fabricado en México a los distribuidores de autos de Estados Unidos sin ningún impuesto en la frontera. ¡Fabriquen en Estados Unidos o paguen un gran impuesto en la frontera!”, escribió en un mensaje enviado este martes en su cuenta de Twitter.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!