Publican video-selfie de supuesto atacante de Estambul

Estambul, Turquía.- La televisora estatal turca emitió el martes un "video selfie" del presunto pistolero que mató a 39 personas, la mayoría extranjeras, en un club nocturno de Estambul en Año Nuevo.



El video muestra al supuesto autor de la masacre grabándose a sí mismo en la Plaza Taksim de la ciudad. No estuvo claro de inmediato si la filmación es anterior o posterior a la balacera en la discoteca Reina en las primeras horas de 2017. No se explicó por qué las autoridades pensarían que el hombre del video es el sospechoso del ataque o cómo se obtuvieron las imágenes.



El grupo extremista Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque el lunes diciendo que un "soldado del califato" perpetró la balacera en respuesta a las operaciones militares de Ankara contra la milicia radical en el norte de Siria.



Las autoridades apuntaron que se están realizando avances en la identificación del pistolero, que sigue prófugo, y al menos ocho personas fueron detenidas en relación a la masacre.



El atacante sería un asesino altamente profesional, dijeron medios turcos citando a expertos de seguridad.



"El agresor es un experto decidido, práctico, con sangre fría y que sabe cómo obtener resultados (...) probablemente disparó balas en zonas reales de conflicto", indicó el diario Daily News, escrito en inglés, citando al experto en antiterrorismo Abdullah Agar.



Las informaciones sobre su nacionalidad eran contradictorias. Varios medios publicaron el lunes, citando a fuentes anónimas, que el hombre procedería de un país de Asia central y podría haber integrado la célula que mató a 45 personas en el aeropuerto Ataturk de Estambul en junio.



El diario Haber Turk, por su parte, señaló el martes que podría pertenecer a la minoría musulmana uigur de China. Sin citar sus fuentes, agregó que habría llegado a la ciudad turca de Konya con su esposa y sus dos hijos para no despertar sospechas. La familia fue detenida, agregó.



El hombre, armado con un arma larga, mató a un policía y a un civil la madrugada del domingo afuera del club antes de ingresó al establecimiento para disparar contra algunas de las aproximadamente 600 personas que se encontraban ahí. El club es frecuentado por celebridades locales, incluidos cantantes, actores y atletas.



La balacera masiva siguió a los más de 30 actos violentos registrados el año pasado en Turquía, que forma parte de la OTAN y de la coalición liderada por Estados Unidos para luchar contra el grupo EI en Siria e Irak.