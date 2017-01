George W. Bush asistirá a juramentación de Trump

Washington, EUA.- Los exmandatarios George W. Bush y William Clinton asistirán el próximo 20 de enero a la juramentación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, dejando de lado la animosidad surgida en la pasada campaña presidencial.



La oficina de Bush confirmó mediante un comunicado la presencia del exmandatario (2001-2009) y su esposa Laura Bush en la ceremonia de traspaso de poder, que tendrá lugar en las escalinatas del Capitolio ante miles de invitados especiales y público en general.



“Ellos están complacidos de poder ser testigos de una pacífica transferencia de poder, un sello distintivo de la democracia de Estados Unidos, y la juramentación del presidente electo Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence”, se indicó en el texto.



La presencia de Clinton (1993–2001) fue confirmada a la cadena de noticias CNN por personas allegadas a su oficina, aunque no está claro si la exprimera dama Hillary Clinton, quien perdió la elección ante Trump, asistirá junto a su marido.



Hasta este lunes sólo el expresidente Jimmy Carter (1977–1981) y su esposa Rosalyn habían confirmado su asistencia a la ceremonia.



Se dio a conocer que el exmandatario George H. Bush (1989-1993) no estará presente en la ceremonia debido a su avanzada edad, 92 años.



Aunque es tradicional la asistencia de los ex jefes de Estado a la transferencia de poder, el anuncio sobre la asistencia de Bush resultó un tanto sorpresivo, debido al “mal sabor de boca” dejado por la pasada campaña presidencial.



Trump criticó con dureza a Jeb Bush, hermano del exmandatario que contendió por la nominación presidencial, e incluso fustigó la invasión de Irak durante el gobierno del expresidente y la información de inteligencia en que se apoyó esa decisión.



El malestar de Bush por las críticas de Trump lo llevaron incluso a tomar la decisión de no votar por éste, en tanto que su padre, de acuerdo con reportes de prensa, habría votado por Clinton.