Charles Manson está vivo: Funcionario de California

Nueva York, EUA.- Charles Manson, condenado por varios asesinatos y que fue trasladado desde una prisión de California donde cumple cadena perpetua a un hospital por un problema médico no revelado, "está vivo en este momento", dijo el miércoles una funcionaria del sistema carcelario estatal.



El sitio sobre noticias de celebridades TMZ informó el martes que Manson fue trasladado a un hospital de Bakersfield, California, a una hora de la prisión estatal de Corcoran, donde cumple su condena. Manson, de 82 años, se encontraba gravemente enfermo, dijo una fuente al diario Los Angeles Times que no pudo dar más información.



La portavoz del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California Krissi Khokhobashvili declinó confirmar los reportes de medios o brindar detalles sobre la ubicación de Manson o su estado médico.



"Charles Manson está vivo en este momento", dijo Khokhobashvili vía telefónica, y añadió que aún estaba "asignado" a la prisión en Corcoran. Declinó hacer otras declaraciones.



En la década de 1960, Manson, un carismático ex convicto, reunió a un grupo de fugitivos y marginados que se autodenominó la "Familia Manson" y los dirigió como un culto. En el verano boreal de 1969, instó a sus seguidores -en su mayoría mujeres jóvenes- a asesinar a siete personas en lo que fiscales dijeron era parte de un plan para incitar a una guerra racial.



Miembros del culto apuñalaron 16 veces a la actriz Sharon Tate, quien estaba en la parte final de su embarazo, en la madrugada del 9 de agosto de 1969. Los seguidores de Manson mataron a puñaladas o disparos a otras cuatro personas en la casa de Tate.



En la noche siguiente, el grupo de Manson entró en la casa del propietario de una cadenas de tiendas Leno LaBianca y su esposa Rosemary, mató a la pareja a puñaladas y usó su sangre para escribir leyendas en las paredes y la puerta del refrigerador.



Manson fue originalmente sentenciado a muerte, pero su pena fue luego cambiada a cadena perpetua cuando la Suprema Corte de California declaró inconstitucional la pena de muerte en el estado.