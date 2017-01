Coche bomba en mercado de Bagdad deja al menos 9 muertos

Bagdad, Irak.- Un coche bomba estalló el jueves en un mercado de Bagdad y se cobró la vida de al menos nueve personas en el que parce el último de una serie de ataques perpetrados por el grupo extremista Estado Islámico.



El vehículo cargado de explosivos estaba estacionado cerca de un mercado de frutas y verduras al aire libre, un vecindario de mayoría chií de la capital iraquí. Siete civiles y dos agentes fallecieron y al menos 15 personas más resultaron heridas, según responsables policiales y sanitarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a periodistas.



Ningún grupo reclamó de inmediato la autoría del ataque, que tuvo las características de los ejecutados por el grupo Estado Islámico. La semana pasada, la milicia radical realizó una serie de atentados en la ciudad que causaron casi un centenar de fallecidos. Los extremistas suníes suelen atentar contra fuerzas seguridades iraquíes y civiles en barrios chiíes.



El grupo ha logrado perpetrar ataques en todo el país al tiempo que opone una fuerte resistencia en la ciudad de Mosul, en el norte, donde fuerzas iraquíes, respaldadas por Estados Unidos libran una intensa ofensiva desde mediados de octubre.



Mosul, que está a unos 360 kilómetros (225 millas) al noroeste de Bagdad, es la segunda mayor ciudad iraquí y el último bastión urbano de los radicales en el país. Desde el inicio de la operación, las fuerzas iraquíes recuperaron el control sobre alrededor de una cuarta parte de la ciudad.



Irak anunció el jueves una nueva ofensiva para recuperar localidades controladas por EI cerca de la frontera con Siria.



El ejército intentará expulsar a la milicia radical de Rawah, Anah and Qaim, en la provincial de Anbar, que cayeron en manos de los radicales durante el verano de 2014, dijo el general Qassim al-Mohammadi . Las tropas iraquíes, con el respaldo de Estados Unidos, recuperaron las dos principales ciudades de la región, Ramadi and Fallujah, el año pasado.