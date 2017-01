Trump amenaza a Toyota con fuerte arancel si fabrica en México

Washington, EUA.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves a la automotriz japonesa Toyota Motor Corp con imponerle un fuerte arancel si construye sus modelos Corolla para el mercado estadounidense en una planta en México.



"Toyota Motor dijo que construirá una nueva planta en Baja, México, para construir los autos Corolla para EUA. ¡DE NINGUNA MANERA! Construya la planta en EUA si no quiere pagar un gran impuesto en la frontera", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



Toyota, que anunció su plan de construir la instalación mexicana en abril de 2015, no comentó inmediatamente el tuit.



Con anterioridad el jueves, los presidentes de Toyota y Honda dijeron que no tienen planes inmediatos para reducir su producción de autos en México, ya que prefieren esperar a que Trump asuma la presidencia antes de adoptar decisiones.