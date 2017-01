Enorme iceberg de la Antártida se desprenderá: Científicos

Oslo, Noruega.- Un inmenso iceberg, que se espera sea uno de los mayores registrados con un área casi del tamaño de la isla caribeña de Trinidad y Tobago, se desprenderá de la Antártida, dijeron científicos.



Una grieta, que se extiende lentamente por la barrera de hielo Larsen C en la península antártica desde hace unos años, aumentó de tamaño abruptamente el mes pasado, creciendo en unos 18 kilómetros. Tiene ahora más de 80 kilómetros de largo y solo faltan 20 kilómetros para que se rompa, añadieron.



"La barrera de hielo Larsen C en la Antártida se prepara para desprender un área de más de 5.000 kilómetros cuadrados tras el sustancial crecimiento de la grieta", informaron científicos del Proyecto Midas de la Universidad de Swansea en Gales en un comunicado.



El iceberg "cambiará básicamente el paisaje de la península antártica" y podría presagiar un mayor rompimiento de la plataforma de hielo Larsen C, añadieron. Las barreras de hielo son áreas de hielo flotante en el mar, de varios metros de grosor, al final de los glaciares.



Científicos temen que la pérdida de barreras alrededor del continente helado hará que los glaciares se deslicen más rápido hacia el mar en medio de un aumento de las temperaturas por el calentamiento global, elevando los niveles del océano.



Varias barreras de hielo se han agrietado alrededor de zonas del norte de la Antártida en los últimos años, incluyendo la plataforma Larsen B que se desintegró en el 2002. Andrew Fleming, del British Antarctic Survey dijo que el hielo se estaba derritiendo por aire caliente en la superficie y aguas más cálidas abajo del hielo.



En algunos casos, los icebergs flotan alrededor de la Antártida por años, representando una amenaza menor para el transporte marítimo. En pocas ocasiones se han desplazado hacia el norte, hacia América del Sur.



El año pasado fue el más caluroso registrado, alimentado por gases de efecto invernadero y el fenómeno climático El Niño que lanza calor desde el océano Pacífico, dijo el jueves el Servicio del Cambio Climático de Copérnico, un programa de la Unión Europea.