Al menos cinco muertos tras tiroteo en aeropuerto de Florida

Nueva York, EUA.- Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo el viernes en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida, que además dejó un detenido, informó MSNBC, citando fuentes de las agencias de la ley.

El tiroteo se registró en la zona donde se retira el equipaje en la terminal 2 del aeropuerto cerca de las 13:00 horas locales.

“Tenemos varias personas muertas y un sujeto bajo custodia”, dijo al Sun Snetinel, Joy Oglesby, portavoz de la Oficina del Alguacil del Condado de Broward.

Videos publicados en Instagram por algunos de los pasajeros muestran a una persona herida en el piso que es asistida por otras persona.

Elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) y de equipos de asalto SWAT acudieron al lugar, mientras cientos de pasajeros se encontraban en las pistas de la terminal, según mostraron imágenes del canal 7 local WSNV.

"Todo parece en calma ahora pero la policía no deja salir a nadie del aeropuerto, al menos no del área en que me encuentro", agregó Fleischer.