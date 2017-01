Costa de Marfil: soldados amotinados retienen a ministro de Defensa

Bouake, Costa de Marfil.- Soldados amotinados en Costa de Marfil permitieron el sábado que el ministro de Defensa y otras personas abandonaran una casa en la que habían sido retenidos por algunos de los sublevados que parecían discrepar con un acuerdo para terminar con dos días de revueltas, dijo un testigo de Reuters.



No estaba claro, sin embargo, si los soldados amotinados -mayormente combatientes rebeldes que ahora integran el ejército- honrarían el acuerdo anunciado por el presidente Alassane Ouattara apenas horas antes.



Las revueltas comenzaron el viernes cuando los soldados descontentos ocuparon Bouake, la segunda ciudad más grande Costa de Marfil. Durante los días siguientes, varios grupos de soldados en campos militares de diferentes ciudades se fueron sumando al levantamiento.



Después de negociaciones entre una delegación del Gobierno dirigida por el ministro de Defensa Alain-Richard Donwahi y representantes de los sublevados, Ouattara anunció que había alcanzado un acuerdo sobre las quejas de los soldados, pero los reprendió por iniciar la revuelta.



"Me gustaría decir que esta manera de plantear las demandas no es apropiada. Deteriora la imagen de nuestro país después de todos nuestros esfuerzos para revivir la economía", dijo en una declaración que fue transmitida por la televisión estatal.



Uno de los soldados amotinados cercano a las negociaciones dijo que los uniformados estaban satisfechos con el acuerdo, que cubriría demandas de bonos y mejorías en las condiciones de vida.



Pese al acuerdo, algunos disidentes abrieron fuego más tarde fuera de la casa en la que se estaban realizando las conversaciones, y dejaron atrapados a Donwahi, funcionarios locales, periodistas y a los propios negociadores de los soldados amotinados. Se les permitió salir unas horas después.



"Estamos todos fuera. Los soldados se hicieron a un lado y nos permitieron salir. El ministro despegó desde el aeropuerto", dijo un periodista de Reuters que estuvo entre los retenidos en la casa.