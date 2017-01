Millones de usuarios afectados por huelga en metro de Reino Unido

Londres, Reino Unido.- Millones de usuarios del transporte colectivo metro enfrentan hoy un víacrucis debido a una huelga que ha paralizado el servicio en la mayoría de las once líneas del sistema de transporte.



El paro afecta a los cuatro millones de personas que diariamente utilizan el subterráneo que data de 1863, el más antiguo del mundo.



Líderes del sindicato del metro RMT (Rail Maritime and Transport) se unieron al paro de 24 horas tras el fracaso en las negociaciones con las autoridades de “Transport for London” sobre una larga disputa por el cierre de ventanillas y la pérdida de empleos.



Las principales estaciones del metro como King's Cross, Waterloo, Euston, Paddington y Victoria no cuentan con servicio del metro lo cual ha provocado un caos vehicular en las principales arterias que conducen al centro desde primera hora de este lunes.



Una de las estaciones del suroeste de esta ciudad Clapham Junction tuvo que ser evacuada durante la hora pico debido al peligroso amotinamiento de pasajeros esperanzados en abordar uno de los trenes que sí estaban funcionando.



Entretanto, las paradas de autobuses presentan filas interminables, el tráfico en la ciudad está desquiciado y el servicio de taxis está saturado.



Entretanto, un ejército de ciclistas invadió esta mañana a la hora pico las calles del centro de Londres para intentar llegar a tiempo a su lugar de trabajo en las llamadas “bicis de Boris” que fueron instituidas por el exalcalde de la ciudad Boris Johnson.



Los líderes del RMT señalaron que la huelga ha sido “apoyada con solidez”, mientras que el alcalde de la ciudad, Sadiq Khan, condenó el paro de labores.



“Como alcalde de Londres, condeno estos paros, son completamente innecesarios”, afirmó Khan a la radio local.



El metro de Londres, que en 2013 cumplió 150 años, no sólo es el más antiguo del mundo, sino también el más caro.



Por ejemplo, un pase de un día en la céntrica zona de Londres que incluye estaciones como Picadilly, Westminster, Oxford Street y Notting Hill, tiene un costo aproximado de ocho dólares.



Sin embargo, esta suma se duplica si el usuario desea desplazarse fuera de la céntrica zona de la ciudad.