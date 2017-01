Ataque extremista contra retén en Egipto deja ocho muertos

El-Arish, Egipto.- Milicianos armados que robaron un camión de basura para cargarlo de explosivos atacaron el lunes un retén de la policía egipcia en el norte de la Península del Sinaí, matando al menos a ocho personas y provocando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, informaron varios funcionarios.



Nadie reivindicó el ataque por el momento, pero tuvo las características de la filial en el Sinaí del grupo Estado Islámico, que realizado decenas de ataques contra las tropas egipcias y la policía en los últimos años.



El Ministerio del Interior egipcio dijo que los extremistas atacaron el puesto de control en la ciudad de El-Arish y que trataron de activar el camión bomba, pero que las fuerzas de seguridad mataron al conductor y detonaron los explosivos entre medidas de seguridad. El ministerio publicó imágenes mostrando a un atacante conduciendo el camión de basura y luego cayendo tras ser baleado.



Dijo que siete policías y un civil murieron y que las fuerzas de seguridad mataron a cinco de los atacantes. Otros seis policías, seis civiles y tres atacantes resultaron heridos en el tiroteo, dijo el ministerio.



Funcionarios de seguridad y médicos, que hablaron bajo condición de no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar con periodistas públicamente, dijeron que el camión bomba destruyó un edificio cercano de la policía. Dijeron que el ataque mató al menos a 10 personas, todos policías menos uno, y que lesionó a 22. Agregaron que podría haber más cuerpos enterrados bajo los escombros.



No fue posible aclarar por el momento las versiones encontradas entre sí. Previamente, los funcionarios dijeron que el ataque fue llevado a cabo por un atacante suicida, pero luego dijeron que el conductor salió del vehículo antes de que explotara.



Los funcionarios dijeron que los milicianos habían robado el camión para cargarlo con explosivos y piezas de metal, una táctica utilizada a menudo por el Estado islámico en Siria e Irak.



El ministerio dijo que otro grupo extremista atacó un segundo retén en El-Arish, matando a un policía antes de huir bajo el fuego pesado de las fuerzas de seguridad.