Trump nombrará a su yerno como asesor principal

Washington, EUA.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombrará a su yerno, Jared Kushner, como su asesor principal, informaron varios medios el lunes, en una decisión que puede entrar en conflicto con una ley que prohíbe el nepotismo.

La elección de Kushner, reportada primero por la cadena de televisión NBC, había sido anticipada, pero no quedó claro cuál será su labor oficial. El diario The New York Times y la cadena ABC informaron también sobre el inminente nombramiento y el rotativo indicó que su cargo podría sufrir ajustes.

Kushner, al igual que Trump, es un destacado empresario inmobiliario afincado en Nueva York, con una amplia red de acuerdos de negocios que podrían ser fuente de potenciales conflictos de interés.

Casado desde 2009 con Ivanka, la hija mayor de Trump, Kushner ayudó a llevar al candidato republicano hasta la victoria sobre la demócrata Hillary Clinton en la elección presidencial del 8 de noviembre.

A sus 35 años, emergió pronto como una voz destacada en la campaña de Trump y estuvo implicado en casi todos sus aspectos, desde decisiones claves de personal a estrategia y recaudación de fondos.

Kushner lidera la compañía inmobiliaria de su familia, Kushner Companies, y es el editor del semanario New York Observer, que adquirió con 25 años.

No está claro cómo podría afectar a su nombramiento una ley federal antinepotismo que prohíbe que un presidente contrate a familiares para participar en su gobierno.

Kushner está estudiando con abogados cómo debería desinvertir y distanciarse de su negocio familiar si va a asumir un cargo en el Gobierno de Trump, reportó el Times.