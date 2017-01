Spotify le ofrece empleo a Barack Obama

Washington, Estados Unidos.- Spotify le ofreció trabajo al todavía presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Esto ocurrió luego de que el mandatario sostuviera una reunión con el embajador de Suecia en la Casa Blanca, Mark Brzenzinski, en donde le reiteró que "esperaba su trabajo en Spotify" puesto que les "encataron sus playlist".

Así, y con motivo de lo discutido, Daniel Ek -quien es el CEO de la compañía que se dedica a transmitir música vía streaming- escribió por medio de su cuenta de Twitter: "Hey Barack Obama, escuché que estabas interesado en trabajar en Spotify, ¿ya viste este?".

Y aunque podría parecer una broma, el trabajo de Presidente de playlist es un puesto para que el que el mandatario podría aplicar, ya que su trabajo consistiría en "supervisar la curaduría musical y los equipos de playlists" en todo el mundo.

Por otro lado, el perfil parece ser el adecuado para Barack Obama, ya que desde contar con ocho años como líder de una nación respetada, hasta estar familiarizado con la plataforma o programar playlist a nivel federal es algo de lo que solicitan. Sin olvidar que también requieren a una persona que haya ganado un Premio Nobel de la Paz.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO